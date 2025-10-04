Giovane TikToker denunciato per aver fatto un video in una scuola Telese. Interferenze illecite nella vita privata e interruzione pubblico servizio, 21enne beccato

I carabinieri della Stazione di Telese Terme hanno denunciato un 21enne del luogo, noto sui social per la sua attività da “TikToker”, per interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio.

L’indagine è scaturita dopo la diffusione online di un video, girato all’interno di un istituto scolastico superiore del centro termale, in cui il giovane – senza alcuna autorizzazione – , dopo essersi intrufolato confondendosi tra altre persone, ere entrato nella scuola durante l’orario di lezione, disturbando le attività didattiche in corso e riprendendo personale e studenti, talvolta inconsapevoli, per poi pubblicare le immagini sul proprio profilo social, seguito da migliaia di utenti. Due le scuole 'visitate", altrettanti i video relizzati in diretta, uno dei quali pubblicato e visto da 7mila persone nel giro di poco tempo.

L’iniziativa, evidentemente volta a ottenere visibilità mediatica, ha però comportato una serie di violazioni della normativa vigente a tutela della privacy e del regolare svolgimento dell’attività scolastica, suscitando preoccupazione tra docenti e genitori, che hanno prontamente segnalato l’accaduto.

L’attività investigativa condotta dai carabinieri ha permesso di identificare il responsabile e raccogliere elementi utili a configurare i reati contestati. Il giovane è stato pertanto denunciato in stato di libertà.