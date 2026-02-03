Tentato femminicidio a Paduli: Giulia migliora ma si valuta un nuovo intervento La 45enne è sveglia e respira spontaneamente

Sono in “apparente miglioramento” le condizioni cliniche della 45 enne ferita da colpi d’arma da fuoco e giunta ieri presso il Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante. E' quanto spiegano i medici che la stanno curando.

“La paziente - dettagliano -, ancora degente presso la UOC Anestesia e Rianimazione, diretta da Vincenzo Colella è sveglia e respira spontaneamente in aria ambiente.

È emodinamicamente stabile e non presenta altre insufficienze d'organo. Il decorso della grave lesione penetrante riportata al braccio di sinistra sembrerebbe regolare, i drenaggi presentano perdite contenute e la cute è calda e rosea".

Purtroppo però persistono criticità "un grave deficit motorio legato alla lesione traumatica del plesso brachiale" per cui "in giornata la paziente verrà sottoposta ad esame ecocolordoppler per una migliore valutazione dello stato di perfusione dell'arto".

Inoltre i medici spiegano che "Si sta valutando un eventuale nuovo intervento chirurgico per la rimozione dei corpi estranei ancora ritenuti a livello della parete addominale. La prognosi resta riservata”.