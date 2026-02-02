Spara alla moglie con un fucile: lei è grave, lui arrestato dai carabinieri IN AGGIORNAMENTO E' accaduto a Paduli. Lui ha 38 ani, lei 46

Le ha sparato con un fucile, ferendola. Lei è in gravi condizioni in ospedale, lui è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Benevento.

E' accaduto a Paduli, dove, secondo una prima ricostruzione, Valentino, un 38enne originario di Pago Veiano, che lavora come vigilante in provincia di Caserta, ha fatto fuoco contro la coniuge,Giulia, una 46enne.

Pare che tra i due, genitori di due bambini, i rapporti non fossero idilliaci da tempo e che si stessero separando, con l'uomo che nel frattempo avrebbe allacciato una nuova relazione.

La donna, colpita mentre cercava di rifugiarsi in casa, alla contrada Femmina Arsa, è stata trasportata in ambulanza dal 118 al San Pio, dove i medici stanno tentando di salvarle la vita, mentre l'uomo è stato fermato dai militari del capitano Giuseppe Friscuolo, che stanno conducendo le indagini sull'episodio.