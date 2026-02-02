Il Benevento si assicura il mediano Kouan del Cosenza Classe 99, ha già alle sue spalle ben sei campionati di serie B

Il Benevento ha ingaggiato Cristian Kouan del Cosenza. Il 26enne mediamo della Costa d'Avorio lo ricordano tutti nel Sannio, perchè fu proprio lui a segnare il gol del momentaneo pareggio (poi il Cosenza vinse per 2 a 1) nella trasferta della strega al San Vito Marulla. Il centrocampista ivoriano ha giocato in questa stagione 22 partite di campionato, andando a rete in cinque occasioni. Ha saltato solo due partite dall'inizio dell'anno, quella interna col Crotone per via della squalifica di un turno per somma di ammonizioni e l'ultima con la Casertana, in cui non è stato convocato. Kouan ha speso la sua carriera italiana soprattutto nelle file del Perugia (cinque stagioni in B, due in C), prima di approdare al Cosenza. Nonostante la giovane età (è nato a Abidjan il 20 dicembre del '99), ha già una lunga esperienza proprio nel torneo cadetto, disputato per ben sei stagioni.

Per il Benevento un ingaggio adeguato alla sua posizione di classifica, che può dare un contributo sostanzioso al centrocampo giallorosso.