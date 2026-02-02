Finte prenotazioni al San Pio "Violazione del diritto alla salute" Il consigliere regionale Errico: i cittadini meritano verità, trasparenza e cure nei tempi giusti

“Quanto emerso dal servizio-inchiesta di Fuori dal Coro sull’ospedale San Pio di Benevento è gravissimo e non può essere liquidato come un semplice errore tecnico”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che interviene sul caso delle presunte finte visite al CUP del nosocomio sannita.

La denuncia al centro del servizio di Fuori dal Coro evidenzia presunte irregolarità nelle liste d’attesa dell’ospedale San Pio di Benevento. Un paziente, Daniele, aveva ottenuto una visita endocrinologica fissata al 2027, nonostante nei sistemi risultasse una disponibilità nel 2026 segnata come “rifiutata”, circostanza da lui smentita. L’inchiesta ipotizza l’uso di visite “virtuali” per far apparire più brevi i tempi di attesa, rinviando però quelli reali.

“Parliamo - spiega Errico - di un meccanismo che, se confermato, configurerebbe una vera e propria lesione del diritto alla salute. Inserire una “prima visita offerta” che risulta automaticamente rifiutata dal paziente, per poi rinviare la prestazione reale di un anno, significa alterare i dati sulle liste d’attesa e prendere in giro cittadini già provati da tempi inaccettabili”. Il caso del paziente beneventano Daniele, che si è visto attribuire una visita endocrinologica nel 2027 nonostante nel sistema risultasse una disponibilità nel febbraio 2026, “non può essere archiviato come episodio isolato - sottolinea il consigliere regionale azzurro - perché il servizio televisivo racconta una dinamica che coinvolgerebbe numerosi pazienti”. “La sanità non è un terreno su cui fare statistiche di comodo - conclude Errico - ma un servizio essenziale. Se qualcuno ha pensato di barare sui tempi di attesa, sappia che Forza Italia non farà sconti: i cittadini meritano verità, trasparenza e cure nei tempi giusti”.