Caso San Pio: sindaco Pago Veiano "Solidarietà al nostro concittadino Daniele" De Ieso: "Ora si accertino responsabilità”

“Esprimo, a nome mio e dell’intera comunità di Pago Veiano, piena solidarietà al nostro concittadino Daniele e a tutti i cittadini che hanno subito o continuano a subire analoghe ingiustizie nella gestione delle prestazioni sanitarie del San Pio”.

Lo dichiara il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso, commentando il caso denunciato emerso attraverso il servizio-inchiesta della trasmissione Fuori dal Coro sull’ospedale San Pio di Benevento.

È gravissimo che a Daniele sia stata assegnata una visita endocrinologica nel 2027, nonostante nel sistema risultasse una disponibilità già nel febbraio 2026. Da tempo segnaliamo criticità nella gestione delle liste d’attesa e dei servizi sanitari, e l’ho fatto anch’io più volte. Se quanto denunciato fosse confermato – conclude De Ieso – ci troveremmo di fronte a una palese violazione del diritto alla salute. Ci auguriamo che dopo questa vicenda vengano effettuate verifiche rigorose e assunti provvedimenti tempestivi, affinché sia ristabilita la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario pubblico e siano chiarite le responsabilità.