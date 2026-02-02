Viscardi va alla Casertana in prestito Chiuso dall'arrivo del cesenate Celia, il ragazzo della pantera va nella vicina Caserta

Uscita dell'ultima ora in casa Benevento. Angelo Viscardi, classe 2004, terzino sinistro della steega è stato ceduto in prestito alla Casertana. Per il ragazzo della cantera giallorossa un'uscita quasi forzata dopo l'arrivo di Celia. Sarebbero state pochissime le opportunità di giocare, opportunità che possono sicurmente aumentare nelle file della Casertana. Per Viscardi che lo scorso anno fece segnare 32 presenze nel campionato di serie C (5 l'anno precedente) si tratta della seconda volta in prestito: la prima volta il Benevento lo mandò a giocare a San Benedetto del Tronto nel campionato di serie D. Ora ci riprova nelle file della Casertana (che per altro ha già giocato entrambe le sfide col Benevento e dunque non potrà tornare nel Sannio da avversario. A meno di un incrocio nei play off che tutti sperano non accada) che è in lotta per il quarto posto nel campionato di serie C.