Benevento, Carli spiega il mercato e non chiude a Schimmenti: le sue parole Il direttore tecnico giallorosso sul cammino dei giallorossi: "A Caravaggio grandi emozioni"

A poche ore dalla fine della sessione invernale di calciomercato, Marcello Carli è intervenuto nel corso di OffSide. Nell'ultimo giorno, il Benevento ha chiuso per gli arrivi di Kouan e Celia: "Non li chiamerei 'colpi'. Non avevamo la necessità di fare grandi mosse, perché questo gruppo ci sta dando grandi soddisfazioni. Dobbiamo essere orgogliosi di avere questa squadra. Non c’era molto da toccare. È arrivato Caldirola, che per noi è un acquisto importantissimo, poi anche Kouan e Celia, giocatori di cui pensavamo di avere bisogno in quelle zone del campo. Non avevamo l’esigenza di intervenire in attacco: la nostra squadra ha segnato 53 gol, quindi non c’era bisogno di altri attaccanti. Abbiamo Della Morte, che sta trovando poco spazio, ma siamo contenti di lui. È chiaro che, con la giusta opportunità, avremmo potuto prendere qualche profilo interessante. Abbiamo uno come Mignani, che è fortissimo, così come c'è da dire che abbiamo affrontato 13 partite senza Salvemini. In mezzo al campo, invece, contavamo su Nardi, ma dovrà operarsi di nuovo e starà fuori ancora a lungo. Quando si è presentata l’opportunità di Kouan, il presidente ci ha dato la possibilità di chiudere l’operazione. Si tratta di un ragazzo dalle caratteristiche diverse rispetto agli altri, molto duttile, che dovrà integrarsi subito in un gruppo già straordinario".

L'arrivo di Celia e il mancato acquisto di Rocchetti

"Il Potenza non voleva cedere Rocchetti, così abbiamo virato su Celia. Quest’anno ha giocato meno, ma nella scorsa stagione ha totalizzato molte presenze in Serie B. Con l’infortunio di Ricci, abbiamo deciso di intervenire: non volevamo non lasciare nulla di intentato".

"Schimmenti in scadenza? A noi piace"

"Per quanto riguarda Schimmenti, le nostre valutazioni le facciamo internamente. Non è un problema: tra il presidente Vigorito e quello del Potenza c’è un ottimo rapporto, e abbiamo rispettato la loro volontà di non cedere il giocatore. Quello che faremo domani non lo so: Schimmenti ci piace, ma da qui a giugno si vedrà. Valuteremo nei prossimi giorni".

Le cessioni di Viscardi e Perlingieri

"Viscardi e Perlingieri avevano bisogno di spazio. Ora sta a loro dimostrare il loro valore; speriamo di poterli riportare dopo un’esperienza positiva. Devono tirare fuori il massimo".

La vittoria conquistata contro l'Atalanta under 23

"La sofferenza di ieri è stata pari alla gioia. Sono stato felicissimo di vedere la nostra squadra fare questa bellissima rimonta. Non è fortuna: la squadra ha voluto vincere e ci è riuscita per merito. Sono contento che il mercato sia finito, perché non mi stava più piacendo per le dinamiche che si sviluppano soprattutto l'ultimo giorno. Ora vogliamo concentrarci sul campionato. Cerchiamo di voler bene a questa squadra, perché è formata da ragazzi spettacolari, e ne sono orgoglioso. Era da anni che non vivevo emozioni del genere. Cerchiamo di esserci tutti, a partire da venerdì. Non pensiamo alla partita con il Catania: il campionato non finirà in quel momento. Abbiamo numeri straordinari, e la promozione non si ottiene da soli. Voglio fare un plauso anche alle persone che ci hanno sostenuto domenica: una parte della vittoria è anche merito loro. Abbiamo visto una passione importante, e dobbiamo restare vicini a questa squadra".