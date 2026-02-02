Benevento scatenato: arriva anche Celia dal Cesena Terzino sinistro del '99. Mario Perlingieri va in prestito al Cosenza

Il Benevento ha messo a segno altri due colpi, uno in entrata e uno in uscita. Arriva nel Sannio il cesenate Raffaele Celia, terzino sinistro, di ottima tecnica e velocissimo. Era stato tra i primi ad essere contattato in avvio di mercato e su di lui c'era anche il Ravenna. Ora il Benevento ha chiuso l'affare. Celia è nato a Catanzaro il 4 marzo del 99 ed è cresciuto proprio nelle file dei calabresi prima di passare al Sassuolo. Ha militato in serie B nelle fila della Spal e dell'Ascoli, prima di finire a Cesena, dove è stato allenato dal papà di Mignani. Quest'anno in B con i romagnoli ha timbrato per 9 volte il cartellino, anche sempre per frammenti di partita. L'anno scorso invece ha fatto segnare 27 presenze.

In uscita si segnala il trasferimento di Mario Perlingieri al Cosenza. Alla fine tra Foggia e Cerignola l'ha spuntata la squadra silana, che ha già un altro giocatore giallorossi in prestito, Ferrara. Come è noto Perlingieri è stato in prestito nel girone d'andata al Crotone, che però lo ha rispedito al mittente. Il Benevento ora lo cede ancora in prestito alla squadra di Buscè.