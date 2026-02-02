I "Padri" beneventani della Costituzione Lunedì 16 febbraio nella sala del Centenario Basilica Madonna delle Grazie

I “Padri” beneventani della Costituzione è il tema dell'incontro organizzato dal Centro Studi del Sannio, nell’ambito della rassegna “Gli 80 anni delle Repubblica”, che si terrà lunedì 16 febbraio, alle 17.00, nella sala del Centenario Basilica Madonna delle Grazie di viale S. Lorenzo – Benevento

I nostri 5 «Padri» costituenti on. Giambattista Lucarelli, on. Raffaele De Caro, on Antonio Cifaldi, on Giovanni Perlingieri e on Alfredo Covelli fanno parte dei 556 membri dell’Assemblea Costituente, eletti nel 1946. La loro azione politica e umana sarà rievocata rispettivamente nelle riflessioni e ricerche dell’on Roberto Costanzo, del prof Antonio Gisondi, del dott. Mario Pedicini, dell’avvocato Alessandro Tanzillo e

del prof Fabio Torriero.