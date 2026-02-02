Partito democratico. Boniello segretario del circolo di San Giorgio del Sannio "Intendo lavorare con spirito di unità e massima disponibilità all'ascolto"

Congresso del Partito Democratico di San Giorgio del Sannio che ha visto, dopo un denso dibattito, la elezione del nuovo Segretario politico del circolo, nella persona del dottore Vincenzo Boniello, e dei nuovi organismi dirigenti. Si pone così fine al periodo commissariale del partito locale dopo 22 mesi.

"Il dottore Boniello rappresenta una figura di esperienza, equilibrio e forte radicamento sul territorio, chiamata a guidare il partito cittadino in una fase importante di rilancio dell’attività politica locale e dell’intero comprensorio del medio calore".

Il nuovo segretario, in questo percorso, sarà coadiuvato da un Direttivo ricco e plurale in rappresentanza delle diverse sensibilità del partito. Avrà il compito di guidare il circolo, coordinarne le attività e promuovere il dialogo con le forze sociali, politiche ed economiche del territorio.

«Ringrazio le compagne e i compagni per la fiducia accordatami — ha dichiarato Boniello -. Intendo lavorare con spirito di unità e massima disponibilità all'ascolto per rafforzare la presenza del Partito Democratico nella nostra comunità e costruire, insieme agli iscritti, ai militanti e alla vasta comunità democratica di San Giorgio e dei comuni contigui, un progetto di rinnovamento e inclusione».

Il PD Sannita, nel ringraziare quanti hanno consentito la gestione del partito fino a oggi, esprime le proprie Congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al segretario Vincenzo Boniello e a tutto il gruppo dirigente.