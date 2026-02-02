Trasporto pubblico a Benevento: "si acceleri il passaggio da Trotta ad Air" I sindacati sollecitano un intervento della politica "preoccupati per il futuro dei lavoratori"

Non si placano le difficoltà per il trasporto pubblico a Benevento. La fase di transizione da Trotta Bus ad Air Campania, con il passaggio ufficiale previsto entro l'inizio dell'anno, si sta rivelando più complicata del previsto.

La società Trotta bus, nonostante l'iniziale resistenza a proseguire in attesa del nuovo gestore, si è ritrovata a garantire la continuità del servizio, obbligata dal Comune. Ma i dipendenti riferiscono una situazione “difficile”.

Su questa i sindacati hanno voluto fare il punto, questa mattina, in un incontro nella sede della Uil trasporti. Al tavolo Giuseppe Anzalone (Filt Cgil), Cosimo Pagliuca (Uiltrasporti), Eduardo Marra (Fit Cisl) e Mario Coppola (UglAF).

Cosimo Pagliuca (Uiltrasporti) spiega che l’obiettivo è informare la cittadinanza sulle preoccupazioni esistenti per i dipendenti. Il futuro del trasporto pubblico sembra già definito. Tuttavia, la problematica rimane aperta, soprattutto in relazione al passaggio di gestione tra la società Trotta e Air Campania, aggiudicataria del lotto Avellino-Benevento. È fondamentale chiarire le tempistiche di questo avvicendamento.

Negli ultimi mesi, in particolare tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo, i lavoratori hanno subito gravi disagi: mancato pagamento della tredicesima e ritardi nello stipendio di gennaio. Inoltre si è ormai interrotto del tutto il confronto diretto con l’azienda. Questa situazione genera forte preoccupazione per il futuro del trasporto pubblico cittadino. Di qui la necessità di “dare un e fare chiarezza sul futuro dei lavoratori e del servizio di trasporto pubblico in città”.

Giuseppe Anzalone (CGIL) riconosce il lavoro dell’amministrazione comunale ma riferisce un blocco “legata ai contratti di servizio che vanno sottoscritti con la Regione e che dovrebbero essere firmati entro la fine di questo mese”.

Chiede dunque che si possa arrivare ad un affidamento provvisorio del servizio che permetterebbe ad AIR Campania di subentrare subito, garantendo la continuità del servizio e il passaggio di tutti i dipendenti da Trotta ad AIR, come già avvenuto in altri casi nel territorio.

Infine, il sindacato segnala una grave criticità sul fronte previdenziale. Per il fondo Priamo: le somme trattenute agli stipendi dei lavoratori non sarebbero state versate dalla società Trotta, mettendo a rischio i contributi dei dipendenti.

Ribadisce l'ormai “definita chiusura dei rapporti con l'azienda Trotta” Eduardo Marra (Fit Cisl) “Solo grazie alla mediazione dell'amministrazione si è evitato un nuovo fallimento del trasporto pubblico in questa città. Siamo amareggiati e chiediamo nuovamente l'intervento della politica”.

Mario Coppola (Ugl) rilancia invece l'ipotesi di un'azione pubblica “Avevamo organizzato un sit-in che abbiamo annullato per l’intervento del sindaco Mastella e oggi ribadiamo il nostro massimo impegno sulla questione e sollecitiamo la politica ad accelerare il passaggio da Trotta ad Air”.