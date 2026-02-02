Under 16, Benevento-Campobasso 1-2: gli highlights e le interviste Sconfitta all'Avellola per la formazione allenata da Leone

All'Avellola l'under 16 del Benevento cade contro i pari età del Campobasso, allungando a tre la striscia di risultati senza successi. I giallorossi di Leone restano al comando della classifica, con il vantaggio sul Monopoli che adesso è di tre lunghezze. I giallorossi partono bene e dopo pochi minuti Sorbo sporca i guantoni a Micco. L'estremo difensore dei molisani si ripete poco dopo, su una conclusione di Schettino. Il Benevento prova a essere incisivo, Martello calcia dal limite, ma la palla va fuori. Il Campobasso alza il baricentro e si fa vedere con una conclusione di Ferrara che fa la barba al palo. Gli ospiti spaventano il Benevento poco dopo, quando Ferrara colpisce il palo sugli sviluppi di un calcio piazzato. A pochi istanti dalla fine del primo tempo, un pasticcio difensivo permette al Campobasso di andare in gol, con la marcatura messa a segno da Santoro. Nella ripresa, il Benevento prova a reagire, ma la manovra giallorossa è timida nei pressi della porta rossoblù. Il Campobasso trova l'opposizione di Esposito su conclusione di Zoccano, poi il portiere giallorosso si ripete senza troppi affanni anche su Corsetto. Il raddoppio dei molisani arriva al minuto 33 e porta la firma di Cerella. Il Benevento non ci sta e accorcia le distanze al 35' con una conclusione di Fontana. I sogni di gloria dei giallorossi si infrangono sul finale, quando Aprovitola commette fallo in area e viene espulso, con l'arbitro che concede al Campobasso il calcio di rigore. Dal dischetto calcia Spampinato, la cui conclusione va fuori. Con un uomo in meno e con poco tempo a disposizione, il Benevento non riesce a evitare la sconfitta, con il Campobasso che festeggia una importante vittoria.