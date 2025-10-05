Incendio a Forchia: Arpac "in corso monitoraggio diossine "

Tecnici Arpac, attivati dalla Centrale operativa dei Vigili del fuoco di Benevento, sono intervenuti ieri sera sul luogo dell’incendio di vaste proporzioni che è divampato nel comune di Forchia nell’area Pip, interessando un’azienda di gestione dei rifiuti.
All'atto dell’intervento dell’Agenzia, circa alle 22.45, l’incendio era ancora in corso. A una prima osservazione, il materiale combusto è apparso composto prevalentemente da diverse categorie di rifiuti urbani, tra cui rifiuti in plastica e carta.
Nel corso della serata i tecnici hanno attivato nei pressi del luogo dell’incendio un campionatore per il monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili aerodispersi.
