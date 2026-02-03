Passeggia con la fidanzatina, trovato con droga e 200 euro: arrestato un 15enne Benevento. La finanza ferma in città un minore che abita in un centro della Valle Vitulanese.

Lo hanno fermato mentre se ne andava in giro, a Benevento, con la fidanzatina, trovandolo in possesso di droga e soldi. Cento grammi di hashish costati l'arresto, operato dalla guardia di finanza, ad un 15enne di un centro della Valle Vitulanese.

Secondo una prima ricostruzione, i militari, che probabilmente ne stavano già monitorando i movimenti, lo hanno bloccato mentre stava passeggiando con una ragazza. La successiva perquisizione ha consentito di sequestrare la 'roba' e la somma contante di circa 200 euro.

Su disposizione della competente Procura per i minori di Napoli, il 15enne, difeso dall'avocato Gerardo Giorgione, è stato trasferito presso il Centro di prima accoglienza ai Colli Aminei, in attesa di comparire dinanzi al Gip per l'udienza di convalida: per il giovane, studente di un Istituto tecnico nel capoluogo, sarà l'occasione, se non resterà in silenzio, per fornire la sua versione sui fatti contestati.