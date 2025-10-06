Un video terribile: 17enne vittima di una furia brutale, il 18enne in un burrone Lo sconcertante episodio di Montesarchio, sempre gravi le condizioni del minore

Chi ha visto il video è rimasto di stucco di fronte alle immagini. Una scena agghiacciante che ha riportato alla mente un omicidio commesso otto anni fa alle porte di Benevento. Ma se allora la vittima era stata riempita di calci e pugni, stavolta a suscitare preoccupazione e sconcerto è l'uso di una mazza da baseball.

E' l'arma con la quale sarebbe stato selvaggiamente colpito, all'esterno di un locale a Montesarchio,Gaetano, il 17enne di Vitulano che è in gravissime condizioni al San Pio. Ferito in maniera più lieve un 18enne di Foglianise che era riuscito a divincolarsi e a lanciarsi in un burrone.

Come anticipato questa mattina da Ottopagine, quattro i giovani di Benevento che dalla scorsa notte sono in carcere per tentato omicidio, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al gip Maria Di Carlo. Le indagini dirette dal pm Marilia Capitanio e condotte dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio dovranno ovviamente definire il ruolo che i quattro indagati avrebbero avuto nel terribile episodio.

Le prime ricostruzioni parlano di una presunta bottigliata che sarebbe stata inizialmente inferta ad uno degli indagati, poi il finimondo. Il 18enne si sarebbe divincolato, il 17enne sarebbe invece rimasto in balia di una violenza sconcertante mentre era a terra.

Tra le persone coinvolte ci sarebbe stato un precedente, tante le circostanze da approfondire: corrisponde al vero che la presenza del 17enne in quel locale sarebbe stata dedotta da una foto sui social, e che ciò avrebbe indotto gli altri a raggiungerlo a Montesarchio per regolare un conto in sospeso?

(foto di repertorio)