"Minacciata e sotto usura", consegna i soldi: arrestata una coppia Telese Terme. Un 51enne ed una 49enne arrestati dai carabinieri per estorsione ed usura a donna

Li hanno bloccati appena hanno ricevuto i soldi: 500 euro in contanti, la prima tranche. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita ed un finanziere in servizio presso la Procura ad arrestare, per le ipotesi di reato di usura ed estorsione ad una donna, Michele D. R., 51 anni, e la compagna, Adriana P., 49 anni, di Telese Terme.

Secondo una prima ricostruzione, i due sono ritenuti i presunti responsabili dei comportamenti che avrebbero mantenuto nei confronti della parte offesa, che avrebbero minacciato e percosso. Obiettivo: costringerla a sborsare una somma doppia rispetto a quella che avrebbe avuto in prestito. Oggi pomeriggio l'epilogo nella cittadina termale, dove era stato fissato l'appuntamento: la malcapitata ha tirato fuori i soldi e li ha consegnati ai due indagati, subito fermati dai militari, che stavano attendendo il momento buono per entrare in azione.

Su disposizione del pm Maria Dolores De Gaudio, il 51enne e la 49enne, difesi dall'avvocato Antonio Leone, sono stati condotti in carcere.