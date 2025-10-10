Trova portafoglio con 270 euro davanti alla chiesa e lo consegna ai carabinieri Airola. Il bel gesto di un 16enne egiziano ospite di un centro di accoglienza

Un bel gesto, nulla da dire. Un gesto di onestà che ai nostri tempi costituisce quasi sempre una eccezione. L'ha compiuto un ragazzo di 16 anni: è di nazionalità egiziana ed è ospite di un centro di accoglienza per minori ad Airola.

Mentre stava camminando, ha notato che davanti alla Chiesa dell'Annunziata, abbandonato sull'asfalto, c'era un portafoglio. L'ha raccolto e l'ha aperto: all'interno c'erano i documenti della persona che l'aveva perso, forse uscendo dal luogo di culto, o transitando da quelle parti, e la somma di 270 euro in contanti. Avrebbe potuto trattenerli per sé, ma non l'ha fatto. Ha raggiunto la caserma di Airola ed ha consegnato il portafoglio ai carabinieri, che hanno immediatamente contattato colui che, una volta a casa, si era reso conto di averlo smarrito.Ha ovviamente ringraziato il 16enne. Bravo, Ahmed.