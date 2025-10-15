Il dramma: docente di matematica in pensione trovato senza vita in casa E' accaduto a Cautano. Aveva un amministratore di sostegno

Lo hanno trovato senza vita in casa. Stroncato, probabilmente, da un malore che non gli ha dato scampo. Dramma a Cautano, la vittima è Saverio, 67 anni, un docente di Matematica in pensione.

Non avendolo visto in giro, qualcuno si è preoccupato ed ha dato l'allarme ai carabinieri. Sul posto il 118, nulla da fare per l'uomo, per il quale il giudice tutelare aveva nominato un amministratore di sostegno.

Secondo una prima ricostruzione, già in altre due occasioni era stato necessario sfondare la porta dell'abitazione, per accedervi e soccorrere il 67enne, rinvenuto in non buone condizioni.