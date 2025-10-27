Il dramma. Alessandra, giovane musicista di 38 anni, trovata senza vita in casa Era originaria di Foiano, dove aveva ideato il Feofes. Abitava a Manfredonia

Aveva 38 anni, ed era originaria di Foiano Valfortore, Alessandra, la 38enne musicista trovata senza vita nella sua abitazione a Manfredonia, dove faceva parte della New Generation Wind Orchestra, che, come riporta Mafredonia today, ha così espresso il suo cordoglio: "Cara e dolce Alessandra, mai avremmo voluto sentire la triste notizia del folle del disperato gesto che ti ha portato via da tutti noi. Lasci un enorme vuoto nei cuori della tua famiglia musicale. Il tuo sorriso sarà sempre vivo in noi". L'ipotesi pù accreditata è che la donna, una flautista particolarmente apprezzata, l'abbia fatta finita.

Carico di emzione il ricordo del sindaco di Foiano, Giuseppe Ruggiero: “Aveva ideato, insieme al suo compagno e i suoi amici, un festival musicale ecologico ed alternativo per valorizzare ambienti e luoghi del nostro paese..aveva pensato che suonare all’alba potesse rappresentare un gesto per propiziare speranze come fa il sole quando sorge..impossibile pensare ad un Feofest senza Alessandra..una notizia che ha colpito l’intera comunità foianese, che è rimasta incredula per ció che è accaduto a Manfredonia..purtroppo questa volta non esistono parole che possano porre rimedio…oggi il sole sul nostro paese è tramontato in un mare di grande tristezza...”.