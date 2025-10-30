Droga nel giubbino, bilancino nello zaino: arrestato un giovane di S. Bartolomeo Salvatore, un 20enne, è stato fermato dai carabinieri e sottoposto ai domiciliari

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. E' l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato Salvatore A., un 20enne di San Bartolomeo in Galdo. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane è stato fermato dai militari del maggiore Gaetano Ragano in piazza, mentre era alla guida dell’auto di famiglia.

Nel giubbino custodiva oltre 80 grammi di hashish, mentre in uno zaino sistemato sul sedile posteriore sono stati rinvenuti, e anche essi sequestrati,un bilancino di precisione ed un coltello sfoderabile a doppia lama.

Su disposizione del pm Flavia Felaco, il 20enne è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Lina Fiorillo.