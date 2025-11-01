Aggredito all'esterno di un locale a San Giorgio del Sannio, finisce in ospedale La vittima è un 42enne, indagano i carabinieri. San Giorgio del Sannio: colpo in un'abitazione

L'hanno riempito di botte, mandandolo in ospedale. E' accaduto a San Giorgio del Sannio, lungo il viale Spinelli, all'esterno di un locale, la vittima è un 42enne. Secondo una prima ricostruzione, due uomini lo hanno aggredito, colpendolo al volto con pugni, chissà anche se con altro.

Soccorso, il malcapiato è stato trasportato al San Pio per i colpi subiti al naso e ad un occhio. Indagano i carabinieri, che stanno cercando di risalire agli autori del gesto di violenza. Attenzione puntata sulle immagini delle telecamere, che hanno restituito la presenza nella zona di un'Audi Rs.

E, sempre a San Giorgio del Sannio, ladri in azione in via Gianguarriello, dove, dopo aver forzaro una finestra sono penetrati in un'abitazione. I proprietari non c'erano, l'hanno messa a soqquadro e si sono impadroniti di numerosi oggetti d'oro.