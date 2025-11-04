"Persona armata", gli trovano pistole e coltelli nell'auto e in casa S. Agata dei Goti. Un 41enne nel mirino degli agenti del Commissariato di Ariano irpino

Gli hanno sequestro le armi che custodiva in macchina e a casa. Nel mirino degli agenti del Commissariato di Ariano Irpino è finito un 41enne di Sant'Agata dei Goti che i poliziotti, dopo aver ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di una persona armata, hanno fermato nella cittadina del Tricoile, lungo Corso Vittorio Emanuele.

Nell'auto hanno rinvenuto due pistole calibro 9 e 22, altrettanti coltelli ed un paio di manette. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione dell'uomo, a Sant'Agata dei Goti, dove sono stati rinvenuti un fucile monocanna, una sciabola, una balestra e altre tre pistole: una a due canne sovrapposte, priva di matricola, una monocanna e una a pietra focaia.

Il tutto è stato sequestrato, denunciato il 41enne, difeso dall'avvocato Alessandro Della Ratta.

(foto di repertorio)