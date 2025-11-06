Centro studi e "falsi certificati diplomi professionali", Pm: 34 a giudizio Benevento. L'inchiesta: udienza preliminare a marzo 2026, la richiesta della Procura

Sono trentaquattro le persone che il 13 marzo 2026 dovranno presentarsi dinanzi al Gup perchè destinatarie di una richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Licia Fabrizi i una inchiesta della guardia di finanza sui presunti falsi certificati di diploma di qualifica professionale che Ottopagine aveva raccontato ad aprile: prima con gli interrogatori preventivi di dieci indagati, poi con gli arresti domiciliari, successivamente revocati, adottati dal gip Maria Di Carlo nei confronti di tre di loro.

La lista degli imputati include S. A., 71 anni, di Durazzano, S. D.A., 63 anni, di Napoli, F. V., 40 anni, di San Felice a Cancello, R. S., 66 anni, di Cerreto Sannita, A. E., 67 anni, di Boscoreale, Gi. S. 60 anni, di Marcianise, F. C., 74 anni, di Baiano, C. R., 60 anni, di Montesarchio, R. M., 51 anni, di Durazzano, S. M., 73 anni, di Nola, A. T., 42 anni, di Casapulla, V. D. C., 50 anni, di Frasso Telesino, G. G., 49 anni, di Frasso Teleesino, M. A., 31 anni, di Liveri, C. D. A., 50 anni, di Sant'Agata dei Goti, G. B., 57 anni, di Sant'Agata dei Goti, G. I., 57 anni, di Sant'Agata dei Goti, A. V., 55 anni, di Frasso Telesino, A. V., 63 anni, di None, F. D. M., 51 anni, di Moiano, M. N., 50 anni, di Moiano, T. I., 40 anni, di Marcianise, G. F., 75 anni, di Somma Vesuviana, R. A. C., 51 anni, di Melito di Napoli, C. S., 57 anni, di Cervasca, R. S., 41 anni, di Mercato San Severino, M. V., 53 anni, di Casoria, G. V., 56 anni, di Afragola, R. A., 45 anni, di Saviano, M. M., 39 anni, di Saviano, S. F., 53 anni, di Nola, C. I., 29 anni, di Torino, A. M., 48 anni, di Codogno, R. G., 35 anni, di Codogno.

Nel mirino degli inquirenti i promotori di una presunta associazione per delinquere della quale avrebero fatto parte anche intermediari nella ricerca dei clienti ai quali vendere diplomi per operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina e sala bar riferiti all'anno scolastico 201-2013, rinvenuti sia in originale sia in copia.

Attenzione puntata su un Centri studi a Durazzano, i diplomi sarebbero stati stampati in prossimità della pubblicazione del bando di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale Ata (triennio 2021-2024). Inoltre, sostengono gli inquirenti,sarebbero stati contraffatti i registri generali e i verbali degli scrutini degli esami di 16 commissioni d'esame per operatore settore cucina e tre del settore sala bar che sarebbero stati redatti- apparentemente, a detta della Procura- nel Centro studi, con candidati che non avrebbero sostenuto gli esami. Diplomi che sarebbero stati venduti, al prezzo di 1000 euro ciascuno, dopo aver ricevuto documenti di identità e tessere sanitarie dei beneficiari.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Michele Russo, Sabato Moschiano, Mario Tomasiello,Paolo Abbate, Ettore Marcarelli, Pierluigi Pugliese, Alessandro Della Ratta, Marcello D'Auria, Fabio Russo, Giacomo Buonanno, Maria Manna,cSalvatore Barbuto, Giuseppe Ferraro, Giuseppe Siciliano, Claudio Sgambato, Fabio Ferraro, Antonio Treppiccione, Biagio Arentino, Nicola Musone, Nicola Nardella, Paolo Verra, Vincenzo Calabrese, Domenico Buonincontro, Giancarlo Biancardi, Anna Romano.