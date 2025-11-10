Controlli straordinari dei carabinieri di Benevento: denunce e segnalazioni Verifiche contro la guida in stato di ebbrezza e possesso di stupefacenti

Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia carabinieri hanno svolto un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante l’attività sono stati controllati 120 veicoli e 150 persone, con l’elevazione di diverse contravvenzioni al Codice della Strada, nonché il ritiro di cinque patenti di guida e tre carte di circolazione.

Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato cinque persone ritenute responsabili di diverse violazioni. Tra queste, un 35enne è stato denunciato per aver ceduto, in più occasioni, sostanza stupefacente del tipo hashish a una 27enne del capoluogo. Un 42enne di Casalduni è stato sorpreso alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico pari a sei volte il limite consentito, con conseguente ritiro immediato della patente di guida. Sempre nel capoluogo, un 44enne sottoposto alla misura degli arresti domiciliari è stato trovato all’esterno della propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Un 33enne si Sant’Angelo a Cupolo controllato a bordo della sua auto, anch’egli in evidente stato di ebbrezza, ha rifiutato di sottoporsi al test etilometrico, configurando la specifica violazione prevista dal Codice della Strada. Infine, un 49enne di Casalbore è stato trovato in possesso di una mazza da baseball all’interno della propria autovettura, risultata priva della prescritta assicurazione obbligatoria, con conseguente sequestro amministrativo del veicolo.

Nel medesimo contesto operativo i carabinieri hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, sei persone perché trovate in possesso di trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale, per un totale 20 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana.

L’attività, inserita in un più ampio dispositivo di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale, testimonia il costante impegno dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini, prevenire i comportamenti illeciti e assicurare una presenza capillare e rassicurante sul territorio.