Il colonnello Keten in visita alla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo Il neo comandante dei Carabinieri ha incontrato anche sindaci e associazioni

Nella giornata di ieri il colonnello Marco Keten, nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Benevento, ha effettuato la sua prima visita alla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, importante presidio dell’Arma in un territorio a cerniera fra le regioni Campania, Molise e Puglia.

Il comandante della Compagnia, maggiore Gaetano Ragano, ha accolto l’alto Ufficiale insieme ai comandanti ed ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, del Nucleo Comando e delle Stazioni dipendenti, illustrandogli le numerose peculiarità del territorio fortorino.

Nell’occasione il Colonnello Keten ha incontrato una rappresentanza delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo e Colle Sannita, capeggiate dal maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in congedo Donato Ferraro e dal brigadiere in congedo Salvatore Peluso. Ha poi conosciuto i militari presenti rimarcando l’importanza dei presidi capillari dell’Arma nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini anche nei territori più distanti dal capoluogo di provincia e dai centri urbani più grandi, apprezzando i Carabinieri della Val Fortore per l’impegno profuso ogni giorno in favore della collettività ed esortandoli a continuare ad operare con disponibilità, professionalità ed umanità – qualità che storicamente contraddistinguono l’Arma – e, soprattutto, con la serenità d’animo, che è un fattore fondamentale per perseguire in modo ottimale gli obiettivi istituzionali. Il Comandante Provinciale ha anche sottolineato l’importanza di mettere in campo un’opera di vigilanza del territorio attenta e costante, dedicata principalmente alla prevenzione dei reati predatori ed alla tutela delle categorie più deboli; il tutto in un costruttivo e sinergico rapporto con le istituzioni locali e con le diverse espressioni della società civile.

Proprio in tale contesto il Colonnello Marco Keten, appena arrivato a San Bartolomeo in Galdo, ha incontrato, presso il Convento dei Frati Minori, il Padre Guardiano Frate Antonio Latella, il Parroco Don Vincenzo Cioffi, il Presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina, il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo Carmine Agostinelli ed il Sindaco di Castelvetere in Val Fortore ed Assessore della stessa Comunità Montana Gianfranco Mottola, che gli hanno dato un caloroso benvenuto con i migliori auguri di buon lavoro, esternando le loro più sincere espressioni d’apprezzamento per il lavoro svolto dai Carabinieri della Compagnia fortorina in un clima di sincera collaborazione istituzionale. Dopo una visita alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, annessa al Convento, il saluto delle autorità civili e religiose locali con il Comandante Provinciale si è concluso con un “arrivederci a presto”.