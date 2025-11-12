"Si è appropriato di 15mila euro" (in parte ridati) di pensionato: condannato Benevento. La sentenza per uno sportellista delle Poste, assolto invece dall'accusa di falso

E' stato condannato ad 1 anno e 6 mesi per appropriazione indebita ed assolto dall'accusa di falso. E' la condanna decsa dal giudice Francesca Telaro per Roberto Mastrobuoni (avvocato Alessio Iacobelli), di san Salvatore Telesino, dipendente delle Poste, per il quale è stato anche disposto il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alla parte civile, assistita dall'avvocato Alessandro Della Ratta.

I fatti risalivano al peridio dicembre 2020 – dicembre 2021: secondo gli inquirenti, l'imputato, sportellista presso l'ufficio di Faicchio, avrebbe prelevato oltre 15mila euro da un conto corrente e da un libretto postale intestati ad un 80enne. Lo avrebbe fatto grazie ai documenti che l'anziano gli aveva consegnato per delegarlo al ritiro della pensione dell'utente. La denuncia di quest'ultimo ai carabinieri lo aveva indotto a restituire 10mila euro, ma non gli aveva evitato l'indagine.

L'imputazione di falso riguardava invece l'invio alla Stazione dell'Arma di San Salvatore Telesino di una missiva, ritenuta falsa, nella quale il pensionato avrebbe chiesto di annullare la denuncia, sostenendo che i prelevi erano stati eseguiti da lui, e che gli impiegati delle Poste di Faicchio non avevano alcuna responsabilità.