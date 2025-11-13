Officina meccanica non autorizzata: sequestro e denuncia Carabinieri forestali in azione nelle campagne di Calvi

Il Nucleo carabinieri Forestali di San Giorgio del Sannio hanno sequestrato un'officina meccanica non autorizzata nelle campagne di Calvi e denunciato un uomo per gestione illecita di rifiuti e realizzazione di attività senza autorizzazioni in un'area agricola.

I carabinieri forestali hanno controllato un capannone di circa 300 metri quadrati con all'esterno un'area di mille metri quadrati. Nella struttura e sul piazzale trovati 31 veicoli in disuso, batterie, oli esausti, motori, filtri e pezzi di ricambio accumulati, secondo l'accusa, in maniera e in luoghi non idonei.

Al termine dell'operazione tutto è stato sequestrato mentre per l'uomo è scattata la denuncia.