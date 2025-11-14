Carabinieri, il colonnello Keten in visita alla Compagnia di Montesarchio Il neo comandante provinciale dell'Arma in Valle Caudina

Il colonnello Marco Keten, comandante provinciale dei Carabinieri di Benevento, da pochi giorni giunto nella provincia sannita ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Montesarchio, importante presidio dell’Arma nel territorio.

Ricevuto dal capitano Virginia Coni e da tutti i comandanti di stazione, al numero uno dell'Arma sannita sono stati illustrate le peculiarità del territorio. Il colonnello Keten si è poi intrattenuto con i militari ringraziandoli e mostrando riconoscenza per l’impegno quotidianamente profuso, esortando tutti i Carabinieri ad operare con la massima professionalità per raggiungere gli obiettivi istituzionali.

Nel sottolineare l’importanza del solido legame tra i presidi territoriali dell’Arma dei carabinieri e i cittadini, ha richiamato la necessità di una vigilanza attenta e costante del territorio, in particolar modo con riguardo alle categorie più fragili. Il Colonnello Keten ha infine concluso la sua permanenza nel territorio di Montesarchio, in visita allo storico Palazzo sede del Comune dove si è intrattenuto con il primo cittadino, il dott. Carmelo Sandomenico ed alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, affrontando tematiche relative alla tutela della sicurezza dei cittadini.