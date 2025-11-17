In auto con arnesi utili per lo scasso e un coltello: denunciato Operazione dei carabinieri della Stazione di Telese Terme

Un servizio notturno di perlustrazione e controllo del territorio condotto dai carabinieri della Stazione di Telese Terme ha portato alla denuncia idi un giovane residente nella valle, trovato in possesso di un'arma bianca e di strumenti comunemente utilizzati per compiere furti. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore, durante un’attività preventiva intensificata volta a contrastare i reati predatori che possono turbare la tranquillità della comunità locale. I militari dell'Arma, impegnati nel pattugliamento delle vie del centro termale, hanno fermato per un controllo un giovane che viaggiava in auto. durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati diversi arnesi atti allo scasso, la cui detenzione è vietata in assenza di giustificato motivo e un coltello.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato.