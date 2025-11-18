Piantagione di cannabis ad Apollosa, assolta una 37enne Benevento 2) "Ha maltrattato la convivente", assolto un 55enne di San Giorgio del Sannio

Era accusata di coltivazione di sostanze stupefacenti, è stata assolta perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza per una 37enne di Benevento finita nel mirino della guardia di finanza, che ad Apollosa aveva sequestrato circa 400 piante di cannabis.

Oggi la conclusione del processo e l'assoluzione della donna, difesa dall'avvocato Antonio Leone.

"HA MALTRATTATO LA CONVIVENTE", ASSOLTO UN 55ENNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il Tribunale ha assolto un 55enne di San Giorgio del Sannio, imputato di maltrattamenti e lesioni ai danni della convivente. I fatti vanno da febbraio ad agosto 2022:un arco temporale che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato scandito da offese, minacce ed aggressioni nei confronti della donna, di cui l'uomo avrebbe controllato i movimenti, imponendole di avvertirlo anche quando usciva a fare la spesa. Il 55enne è stato difeso dagli avvocati Vincenzo Sguera e Pietro Iuliano.