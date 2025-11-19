Sospesa dal questore Trabunella la licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un esercizio
pubblico a Telese Terme. Il provvedimento è scattato dopo una violenta rissa scoppiata il 26 aprile, che aveva coinvolto numeros giovani. Nello stesso locale, un mese prima, era stata denunciata un’altra lite tra ragazzi e, in più occasioni, era stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per disturbo della quiete pubblica per
musica ad alto volume oltre l’orario consentito da una ordinanza sindacale.
Due risse tra giovani in un mese, licenza sospesa ad un locale a Telese Terme
Benevento. Il provvedimento del Questire
Telese Terme.
