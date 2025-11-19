'Bad girls', droga: condannate 13 anni fa, pene ridotte in appello per 4 persone Benevento. Operazione della Mobile nel 2009

Pene ridotte in appello per le quattro persone che nel dicembre 2012 erano state condannate dal giudce Fallarino dopo essere state chiamate in causa dall'indagine antidroga della Squadra mobile denominata 'Bad girls'.

Queste, in particolare le nuove pene (tra parentesi quelle decisa in primo grado): dopo la dichiarazione di intervenuta prescrizione di un capo di imputazione, 4 anni e 2 mesi a Sonia Guerra (5 anni) , 45 anni, di Apice; 4 anni e 2 mesi a Vincenzo Cotugno (5 anni), 42 anni, residente a San Giorgio del Sannio, e Paola Maria Grazia Zullo (4 anni e 4 mesi), 43 anni, di Apice, 2 anni e 3 mesi a Francesco Saverio Terlizzi (2 anni e 3 mesi), 35 anni, di Benevento, per il quale è stato dichiarato prescritto un capo di accusa.

Guerra è stata difesa dall'avvocato Marcello D'Auria, Terlizzi dall'avvocato Angelo Leone, Cotugno e Zullo dagli avvocati Michele Ciruolo e Iacopo Benevieri.

L'operazione era scattata nel 2009, epilogo di un'attività investigativa, supportata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle dichiarazioni degli acquirenti e da alcuni arresti 'tappa'. Altre sei persone erano state condannate con rito abbreviato, ora, a distanza di tredici anni dalla sentenza di primo grado, quella di appello, su fatti che risalgono al 2008, per coloro che avevano scelto il rito ordinario.