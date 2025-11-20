Il colonnello Keten visita l'Associazione nazionale Carabinieri di Benevento Illustrate le attività al numero uno dell'Arma sannita

Il comandante provinciale dei Carabinieri di Benevento, Marco Keten, ha fatto visita alla sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Benevento.

Accolto dal coordinatore Provinciale dell’A.N.C. Antonio Perrone, dal presidente Elio Adamo, dagli appartenenti all’Arma in congedo e dai soci simpatizzanti, ha visitato i locali insistenti all’interno del Comando Provinciale ed intitolati al Maresciallo d’alloggio dell’Arma dei Carabinieri M.O.V.M. “alla memoria” Francesco Pepicelli.

Nel corso della visita, il presidente Adamo ha illustrato e descritto al comandante le attività della Sezione, estrinsecate anche attraverso servizi di volontariato per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali, sottolineando il ruolo di aggregazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri tra gli appartenenti all’Arma in servizio, in congedo, i loro familiari e tutti i simpatizzanti in quella che è sentita da tutti come la grande famiglia dell'Arma.

Il Colonnello Keten ha espresso la propria riconoscenza ai membri dell’A.N.C. sezione di Benevento per l’impegno costante e la dedizione profusa verso la comunità locale, dimostrata con la presenza nelle attività di volontariato, di protezione civile, di supporto alla cittadinanza e nelle iniziative sociali, tanto da rappresentare un punto di riferimento per le giovani generazioni e contribuire a rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e i cittadini.