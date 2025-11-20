Controlli e multe dei carabinieri nel Fortore Patente ritirata e sanzioni per violazioni al codice della strada

La scorsa notte, sotto il coordinamento del comando Provinciale di Benevento, i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato una serie di controlli nei comuni della Val Fortore allo scopo di impedire la commissione di reati predatori, soprattutto in danno delle postazioni atm bancarie e postali e di tutelare la sicurezza degli utenti della strada, dedicando 6 pattuglie che hanno concentrato i controlli su 32 persone, 30 veicoli e 4 esercizi pubblici.

I militari della Stazione di Castelfranco in Miscano hanno contestato 1 sanzione amministrativa di 724 euro ad un giovane per guida sotto l’influenza dell’alcool, in quanto, nel corso di un controllo eseguito a San Bartolomeo in Galdo mentre percorreva, con l’auto di famiglia, una strada montana isolata che porta nella vicina Puglia, è stato riscontrato con un tasso alcolemico di oltre 0,6 g/l all’esito del test dell’etilometro. Al ragazzo è stata quindi ritirata la patente di guida con decurtazione di 10 punti.

I reparti dipendenti dalla Compagnia hanno inoltre elevato 4 sanzioni amministrative relative ad infrazioni del Codice della Strada, per 199,50 euro complessivi, per circolazione di prova ad uso diverso, circolazione senza esporre la targa di prova e mancata revisione.

È sempre attenta la vigilanza del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento per garantire la tranquillità di tutti i cittadini.