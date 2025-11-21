In stato confusionale sui binari: persona messa in salvo da Polizia Municiaple

E' accaduto a Benevento, provvidenziale l'intervento degli agenti

in stato confusionale sui binari persona messa in salvo da polizia municiaple
Benevento.  

Momenti di paura a Benevento per una persona che, in evidente stato di difficoltà si era posizionata sui binari con il rischio di essere travolta dai treni in arrivo.

Provvidenziale è stato l'intervento degli agenti della Polizia municipale di Benevento che hanno notato la scena e sono immediatamente intervenuti cercando di tranquillizzare la persona che si è convinta a farsi avvicinare ed è stata accompagnata in un luogo sicuro fuori dai binari
L’intervento ha consentito di evitare così una possibile tragedia, consentendo l’immediato affidamento della persona ai sanitari per le cure del caso.

