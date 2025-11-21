I Carabinieri celebrano la Patrona "Virgo Fidelis" Colonnello Keten: "figura materna incarna l’ideale di protezione e dedizione che ogni Carabinieri"

E' stata la “Basilica della Madonna delle Grazie” di Benevento ad ospitare la celebrazione della in onore della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, alla presenza del Prefetto Raffaela Moscarella e delle altre autorità civili e militari della provincia.

Celebrazione officiata dall’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca e concelebrata dal Ministro Provinciale dei Frati Minori Padre Antonio Tremigliozzi. Presenti i militari in servizio presso il Comando Provinciale e il Gruppo Forestale di Benevento, i familiari dei caduti decorati al Valor Militare e Civile e vittime del dovere, gli orfani dei militari dell’Arma, nonché una folta rappresentanza del personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, una rappresentanza degli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento.

Al termine della funzione religiosa, il colonnello Marco Keten, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento, si è soffermato sul significato della cerimonia, ricordando che la scelta della “Virgo Fidelis” non è casuale, "Maria rappresenta per i Carabinieri un modello di fedeltà verso Dio, la comunità e i propri doveri. Questa figura materna incarna l’ideale di protezione e dedizione che ogni Carabiniere è chiamato a vivere nel quotidiano. Il titolo “Fidelis” sottolinea i valori della fedeltà, della disciplina, del senso di responsabilità e del coraggio che caratterizzano l’Arma dei Carabinieri. Nel rendere omaggio al passato ha assicurato un impegno per il futuro, fatto di legalità, vicinanza alla gente e presenza concreta sul territorio. Il Comandante, che ha fortemente voluto la presenza degli studenti, li ha esortati a fare tesoro di questi valori, rammentandogli di essere il futuro per il paese e la speranza per il mondo".

Oltre a festeggiare la “Virgo Fidelis”, i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno anche commemorato l’84° anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di "Culqualber" da parte del primo Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa che vide contrapposte le truppe britanniche e quelle italiane. Per quel fatto d’armi alla bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. In memoria dell'evento Sua Santità Pio XII, nell’anno 1949, proclamò Maria "Virgo Fidelis" patrona dei Carabinieri e ne fissò la ricorrenza il 21 novembre, data in cui la cristianità commemora la presentazione della Beata Vergine Maria al tempio di Gerusalemme.

In concomitanza con le due commemorazioni, l’Arma ha celebrato anche la “Giornata dell’Orfano”. Al riguardo, il Comandante Provinciale ha evidenziato la preziosa attività svolta quotidianamente dall’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC) per la vicinanza e il sostegno morale alle famiglie e, soprattutto, agli orfani dei Carabinieri caduti in servizio.

Infine il Colonnello Keten da ricordato l’esempio e il valore di tutti i Carabinieri figli di questa terra che hanno offerto la loro vita nell’adempimento del dovere, come l’Appuntato Scelto M.O.V.M. Tiziano Della Ratta, l’Appuntato M.O.V.C. Vittorio Vaccarella, il Carabiniere M.O.M.C. Pasquale Ruggiero, il Maresciallo M.O.V.M. Francesco Pepicelli, il Maresciallo M.O.V.C. Gennaro Soricelli, il Maresciallo Maggiore M.O.V.C. Vito Ievolella e il Carabiniere M.O.M.C. Elio Di Mella.