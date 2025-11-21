Tentato furto in un'azienda, ladri in fuga: identificati e denunciati Le indagini dei carabinieri di Morcone e della Compagnia di Cerreto Sannita

I carabinieri della Stazione di Morcone e della Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita hanno individuato tre persone straniere responsabili del tentativo di furto ai danni di un’azienda dell’Alto Tammaro. I ladri secondo l'accusa si erano introdotti in un opificio fortunatamente dotato di un sistema di allarme che è scattato e li ha messi in fuga.

Sul posto sono accorsi i carabinieri. Nessuna traccia dei malviventi identificati, però, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle indagini dei militari che hanno anche raccolto delle testimonianze.