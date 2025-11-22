Ovuli all'eroina, cerca di liberarsene: arrestato un 66enne di Foglianise Intervento dei carabinieri della Compagnia di Benevento. Numerosi i controlli

Lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' l'ìpotesi di reato contestata a Paolo V., 66 anni, di Foglianise, fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento.

Tutto è accaduto nella zona di Foglianise: secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla vista dei militari del capitano Giuseppe Friscuolo, che avevano bloccato la Cinquecento a bordo della quale viaggiava come passeggero, l'uomo avrebbe aperto lo sportello e, una volta sceso, si sarebbe liberato di 11 ovuli contenenti, complessivamente, 16 grammi di eroina.

Tutto inutile, la 'roba' è stata recuperata, mentre il 66enne, su disposizione del pm Marilia Capitanio, è stato sottoposto ai domiciliari. E' difeso dall'avvocato Giancarlo Caporaso.

L'arresto è scattato nell'ambito di una serie di controlli sfociati nella denuncia di un 42enne di San Giorgio del Sannio sorpreso alla guida con un tasso di alcol cinque volte superiore al limite e anche sotto l'influenza di stsnaze stupefacenti. Veicolo sequestrato e patente ritirata.

E ancora: in un panificio di San Giorgio del Sannio sono stati sequestrati 55 chili di prodotti alimentari non

tracciati e rilevate violazioni di natura igienico-sanitaria, per le quali sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 3.500 euro. Infine, due persone segnalate per il consumo droga, dopo essere state trovate in possesso di 4 grammi di hashish e 3 di marijuana.