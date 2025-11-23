Maurizio, quella yogurteria in centro ed un sogno d'amore Telese Terme. Stroncato da un malore un 55enne che abitava nella cittadina

Non era originario delle nostre parti, ma dalle nostre parti era rimasto, evidentemente, per una scelta d'amore. La sua compagna è infatti di Telese Terme, lei e Maurizio lavoravano fianco a fianco nella yogurteria di cui erano titolari, da poco più di un anno, lungo il centralissimo viale Minieri.

Ora lei, una pasticcera da tutti considera brava, è rimasta sola con il suo dolore. Perchè Maurizio se ne è andato per sempre in una fredda serata di novembre. Stroncato da un malore fulminante che non gli ha dato scampo ad Apice, che aveva raggiunto per mettere in mostra le sue leccornie in uno stand allestito per i Mercatini di Natale. Si è accasciato all'improvviso, e non c'è stato nulla da fare. Hanno disperatamente cercato di rianimarlo, ma i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili.

Un destino drammatico per il 55enne, la cui fine ha destato una notevole commozione nella comunità della cittadina termale, dove era noto anche per l'attività che svolgeva. Una persona gentile e disponibile, lo descrive chi lo conosceva.