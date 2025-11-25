Giornata contro la violenza sulle donne, minuto di silenzio in Tribunale Benevento. L'iniziativa

Un minuto di silenzio anche in Tribunale, a Benevento, come in tutto il distretto della Corte di appello, in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

E' stato il presidente del primo collegio, Rotili ( a latere Monaco e Buono), a leggere un messaggio nell'aula Falcone- Borsellino, presente il pm Mariaa Dolores De Gaudio ed alcuni avvocati: “Ricordiamo le donne che hanno subito violenza e quelle che ogni giorno rischiano di subirla. Riflettiamo, in silenzio, sul perché di questi gesti inaccettabili. Sappiamo quanto sia stato difficile per molte di voi far riconoscere la vostra parola, il vostro dolore, gli anni di vita negati.

Sappiate che noi ci siamo. Faremo ogni sforzo per dare ascolto e credito alle vostre testimonianze, per restituirvi dignità e riconoscere il giusto peso alla vostra storia, sempre nel rispetto dei diritti costituzionali di tutte le vittime, degli autori e di ogni altro soggetto coinvolto".

Un'iniziativa di riflessione, per ribadire l'impegno quotidiano della magistratura per la tutela dei diritti, la promozione della parità e il contrasto a ogni forma di violenza.