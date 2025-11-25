Strangola fratello, lo decapita: la Corte decide perizia psichiatrica per Benito

Benevento. Nel luglio 2024 il terribile omicidio a Pannarano di Annibale Miarelli, 70 anni

strangola fratello lo decapita la corte decide perizia psichiatrica per benito
Benevento.  

Prima l'escussione di tre testi, poi quella del dottore Ferdinando Melchiorre, consulente della difesa, che ha espresso i suoi dubbi sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato, a suo dire inficiata da un quadro psicotico importante, infine la decisione della Corte di assise (presidente Rotili,a latere Monaco più i giudici popolari) che ha incrociato le sollecitazioni della stessa difesa. Benito Miarelli (avvocato Nicola Covino), 58 anni, di Pannarano, in carcere dal 4 luglio 2024 con l'accusa di aver ammazzato, soffocandolo prima e decapitandolo poi mentre era a letto, il fratello Annibale, 70 anni, di cui aveva poi portato la testa in strada, sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica. A curarla sarà il dottore Vincenzo Scarallo, che il 9 dicembre riceverà l'incarico.

Nello stesso giorno è previsto anche l'eventuale esame di Benito, che il consulente del pm Marilia Capitanio, il dottore Alfoso Tramontano, ha definito capace di intendere e volere, attribuendo i terribile gesto ad un momento psicotico in una persona con problemi di alcolismo.

Tutto era accaduto nella tarda serata del 3 luglio 2024 con modalità horror rispetto alle quali l'allora 57enne aveva già fatto riferimento, nell'immediatezza e, poi, un mese fa, ad un ordine ricevuto da Sant'Antonio; poi aveva sostenuto di aver sentito una voce che lo aveva spinto a scagliarsi contro il povero Annibale.

Durante l'interrogatorio dinanzi al gip Vincenzo Landolfi, aveva rivendicato la sua convinzione sul fatto che Annibale fosse posseduto dal diavolo, e che l'unica possibilità di allontanare il demonio anche da sè fosse legata al delitto di Annibale, che un anno e mezzo prima aveva lasciato Roma, dopo la morte della moglie, ed era tornato a Pannarano. Un omicidio atroce, contestato con le aggravanti della crudeltà e della stabile convivenza.

Ultime Notizie