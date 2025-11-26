"Maltrattate", moglie e figlia chiamate a confermare accuse contro marito-padre Benevento. Chiesto dalla Procura e fissato dal Gip l'incidente probatorio a carico di un 31enne

Dovranno confermare o meno le loro dichiarazioni contro il marito-padre. Lo faranno, nel contraddittorio delle parti, nell'incidente probatorio che la Procura ha chiesto, per cristalizzare l'eventuale prova prima del dibattimento, nell'inchiesta a carico di un 31enne che risiede in un centro a poca distanza da Benevento, indagato per maltrattamenti in famiglia.

L'appuntamento è in programma il 29 gennaio, in forma protetta, presso la Questura, dove saranno ascoltate, dinanzi al gip Maria Di Carlo, la coniuge del 31enne e la loro figlioletta di 8 anni.

Nel mirino le condotte che lui avrebbe mantenuto nei confronti della donna e della piccola, finite al centro di un'attività invstigativa dei carabinieri ora scandita dalla fissazione dell'incidente probatorio. Il 31enne è difeso dall'avvocato Antonio Leone, la moglie dall'avvocato Rita Palombi.