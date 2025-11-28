Sorpresa mentre fa colazione in un bar, ma non poteva stare a Benevento Benevento. Intervento della Volante, fermata una 38enne

L'hanno sorpresa mentre faceva colazione in un bar al rione Ferrovia. Non poteva però stare a Benevento la 38enne di nazionalità romena fermata in mattinata dagli agenti della Volante.

Un paio di anni fa era infatti stata colpita da un foglio di via obbligatorio, con divieto a far ritorno nel capoluogo sannita finoal 2027, emesso dopo una lite nella quale era rimasta coinvolta con altre connazionali nella zona delala stazione ferroviaria che aveva reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

Un divieto che la donna non ha però rispettatto, dal momento che si trovava in un'attività commerciale della città. E' stata per questo condotta in Questura, dove ha nominato come difensore l'avvocato Michele Ciruolo.