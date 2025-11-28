Prevenzione truffe agli anziani, la Polizia incontra i cittadini

Ieri pomeriggio, nell’ambito della campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dalla Polizia di Stato, presso la sala Goccioloni del parco delle Terme di Telese si è tenuto un incontro con i rappresentanti di alcune associazioni socio-culturali presenti sul territorio e che costituiscono un importante punto di riferimento per i più anziani.
Durante il predetto incontro è stata presentata e distribuita la brochure informativa realizzata dalla Polizia di Stato proprio per aiutare le potenziali vittime a riconoscere il tentativo di truffa o raggiro e per illustrare loro come evitare di cadere nell’inganno.
In particolare, nel corso dell’incontro sono stati raccontati alcuni casi di truffe traendo spunto da aneddoti realmente accaduti e dalla proiezione di alcuni brevi video e sono state descritte le più comuni strategie mediante le quali i truffatori colpiscono gli anziani, sia personalmente che attraverso strumenti telematici come i telefoni e Internet. Questa presentazione ha stimolato ancor più un’attiva partecipazione ed interazione del pubblico presente in sala con i rappresentanti della Questura di Benevento e del Commissariato di P.S. di Telese Terme (BN).
La Polizia di Stato, sempre in prima linea nell’attività di contrasto al fenomeno delle truffe, attraverso tali incontri si propone di informare i cittadini per prevenire, per quanto possibile, tale tipologia di reati attraverso una chiara descrizione delle situazioni di pericolo in cui potrebbero incappare.
Per contrastare questo tipo di atti criminosi è fondamentale informare il cittadino, illustrando i principali elementi rivelatori della truffa e fornendo tutti i consigli per aggirare l’adescamento, così da poter agire ancor prima che questo odioso reato possa essere commesso.