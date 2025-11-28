Cultura della legalità, i carabinieri incontrano studenti della Bosco Lucarelli Approfondimenti su vari temi in base alle classi che hanno incontrato i militari

Nell’ambito delle iniziative che l’Arma dei Carabinieri promuove sul territorio nazionale per diffondere la cultura della legalità tra gli studenti, nella giornata di ieri il personale dell’Arma ha incontrato gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto “Bosco Lucarelli”.

L’incontro rientra nel più ampio progetto di educazione alla legalità che l’Arma porta avanti da anni in collaborazione con il mondo scolastico, con l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi ai valori del rispetto delle regole, della responsabilità personale e della convivenza civile.

Durante l’attività, condotta dal comandante della Stazione, Luogotenente Enrico Vernillo, i temi sono stati affrontati in modo diverso a seconda dell’età dei partecipanti.

Con gli alunni della scuola primaria si è parlato, attraverso esempi concreti e linguaggio semplice, dell’importanza dei comportamenti corretti nella vita quotidiana e del ruolo dei Carabinieri nella tutela di tutti i cittadini.

Agli studenti della scuola secondaria sono stati invece proposti approfondimenti più specifici, tra cui l’uso responsabile dei social network, le conseguenze delle proprie azioni e la necessità di adottare comportamenti consapevoli dentro e fuori la scuola.

L’Arma ha registrato un’ampia partecipazione e un forte interesse da parte degli studenti, che hanno posto domande, espresso curiosità e condiviso riflessioni personali sui temi affrontati.

L’Arma dei Carabinieri ringrazia la Dirigenza scolastica, i docenti e tutto il personale dell’Istituto per la collaborazione e conferma il proprio impegno nel continuare a promuovere, attraverso il dialogo e la formazione, una solida cultura della legalità tra le nuove generazioni.