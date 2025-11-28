Droga sotto i sedili dell'auto e soldi in casa: arrestato un 27enne Benevento. Fermato dai carabinieri, il giovane è ai domiciliari

Niente male come nascondiglio per la droga. Peccato per lui che sia stato scoperto dai carabinieri, che per questo l'hanno arrestato.

Nel mirino è finito Carmine G., 27 anni, di Benevento, presso la cui abitazione i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia hanno fatto tappa per procedere ad una perquisizione.

Un'attività che ha consento di rinvenire - secondo una prima ricostruzione - oltre 2mila euro in contanti e una modica quantità di cocaina.

La perquisizione è stata poi estesa all'auto del giovane, dove sono stati scovati due panetti sistemati sotto i sedili. Dichiarato in arresto,l'indagato è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm Chiara Marcaccio. È difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.