Furti nelle case e colpi ai danni di bancomat, controlli dei carabinieri Posti di blocco nel Fortore

Nella notte scorsa i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dal Comando Provinciale di Benevento, hanno messo in atto un dispositivo di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore finalizzato a prevenire e reprimere la commissione dei reati predatori – specialmente quelli in danno di bancomat e postamat – mediante un’attenta vigilanza degli obiettivi sensibili e con l’esecuzione di meticolosi controlli stradali.

3 pattuglie hanno vigilato, con gli inconfondibili lampeggianti blu accessi, i centri urbani, le periferie, le zone di campagna e le aree di montagna, particolarmente quelle al confine con Molise e Puglia, intimando l’alt a 17 veicoli, controllando 17 persone e facendo accesso a 3 esercizi pubblici.

La fredda e piovosa notte fortorina è trascorsa senza che venissero consumati reati ed i reparti dipendenti dalla Compagnia hanno elevato 6 sanzioni amministrative da 753 euro complessivi per infrazioni del Codice della Strada, ritirando 1 patente di guida scaduta di validità, decurtando 15 punti da altre 3 patenti di guida per mancato uso delle cinture di sicurezza e contestando 2 infrazioni per omessa revisione.

Ogni giorno e particolarmente nei fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento profondono il massimo impegno per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e degli utenti della strada.