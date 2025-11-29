Ladri in azione, colpi in tre abitazioni; rubati oro e soldi Benevento. In via Addabbo e via San Pasquale

Ladri in azione nella serata di ieri in due diverse zone di Benevento. Si tratta di via Addabbo e via San Pasquale, dove i malviventi hanno fatto visiuta a tre abitazioni.

Secondo una prima ricostruzione, approfittando dell'assenza dei properietari, si sono introdotti all'interno, forzando porte e finestre, ed hanno avuto il tempo per agire indisturbati. Le loro mani si sono allunate sui oggetti d'oro e soldi in contante, rinvenuti nelle stanze messe a soqquadro. Poi sono fuggiti, facendo perdere, al momento le loro tracce.

Al rientro l'amarissima sorpresa per le vittime, che non hanno potuto far altro che chiedere l'intervento dei carabinieri. Avviate le indagini per risalire agli autori dei raid, di incursioni che destano sconcerto, oltre che per i danni subiti, per la violazione dell'intimità di una famiglia.