Lui è ai domiciliari per droga, fiamme nella casa sottostante di una familiare Benevento. E' accaduto in via Vitelli

Momenti di paura questa mattina, al rione Libertà, per un incendio divampato in un'abitazione in via Vitelli. Le fiamme si sono sviluppate, in particolare, in un appartamento, in quel momento vuoto, al piano rialzato di un palazzo.

E' di una familiare del 27enne arrestato dai carabinieri per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, che si trova ai domiciliari in una casa che sorge al primo piano dello stesso stabile; sopra, dunque, a quella teatro del rogo.

Scattato l'allarme, su posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco che hanno evacuato le persone presenti nell'alloggio sovrastante.

Avviate le indagini, che puntano a stabilire la natura dell'incendio e se esistano eventuali implicazioni legate alla vicenda in cui il 27enne è rimasto impigliato, per la quale, assistito dall'avvocato Fabio Ficedolo, comparirà nelle prossime ore dinanzi al Gip per la convalida.